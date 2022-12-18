Как оказалось, "воюющая с Западом" Россия не может функционировать без западных IT-решений.

Пока Европейский Союз готовит девятый пакет санкций против России, страна-изгой всерьез задумалась отменить наказание за использование программного обеспечения без лицензии.

Поскольку на территории оккупационной федерации больше нельзя купить лицензионные Windows, офисные продукты и другой IT-софт, а зарубежные поставщики перестали продлевать лицензии российским компаниям, власти всерьез задумались о легализации пиратства. Об этом сообщают местные профильные СМИ.

Так называемые меры поддержки якобы подготовило и обсуждает российское Минцифры в сотрудничестве со специалистами Института развития предпринимательства и экономики.

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Среди таких мер обсуждается создание законопроекта, который ввел бы в РФ мораторий на уголовную и административную ответственность для тех, кому зарубежные разработчики отказались продлевать лицензии. Отмечается, что "отечественный софт не всегда может заменить зарубежный, а это препятствует работе организаций".

Добавим, что сейчас в России предусмотрена уголовная ответственность за использование пиратских программ. Наказание может составлять до 6 лет лишения свободы, а за взлом программы наказание до 7 лет заключения.

Россияне остались без смартфонов и бытовой техники

Напомним, с февраля крупные компании, в частности Apple, Microsoft, Logitech и т.д, приостановили поставки своей продукции в Россию. Параллельно китайские гиганты Lenovo и Xiaomi, несмотря на призывы Пекина сопротивляться принуждению из-за рубежа, по-тихому сворачивают свой бизнес в стране-агрессоре.

В связи с этим в России вновь растет популярность фичерфонов – кнопочных телефонов с минимумом функций. Поставки "звонилок" в первом квартале выросли на 43%, при этом импорт смартфонов сократился на 14%.

Также УНИАН писал, что в России хотят наладить производство собственных смартфонов и компьютеров. И даже взялись за создание собственной мобильной ОС для "конкуренции" с Android.

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