Принц Гарри недавно анонсировал, что начал работу над автобиографическими мемуарами, нарушая протоколы королевской семьи.

Принц Гарри, который в 2020 году переехал жить из Великобритании в США вместе со своей супругой Меган Маркл и сыном Арчи, на днях снова потряс британцев сенсационным заявлением.

Стало известно, что он собрался написать откровенную автобиографическую книгу о себе и уже заключил контракт на $20 млн. В мемуарах принц намерен рассказать все секреты о жизни в королевской семье.

В королевстве из-за этого разгорелся настоящий скандал. Дело в том, что Гарри своим поступком нарушил один из важнейших протоколов королевской семьи, поскольку его биография должна быть включена в официальные книги о родословной монархов и он не может писать ее сам.

Аналитики уверены, что эти мемуары будут написаны под диктовку Меган Маркл, которая известна своим не совмем теплым отношением к родственникам Гарри.

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Другие инсайдеры считают, что Меган и принц Гарри просто нашли легкий способ обеспечить себе безбедную жизнь. Они вышли из состава королевской семьи, но все равно могут зарабатывать только на этой теме.

Королевский биограф Анджела Левин предположила, что для пиара своей книги Гарри будет использовать крещение Лилибет, которое должно состояться в Виндзоре. Примечательно, что в Британии таким же именем пренебрежительно называют королеву. Однако принц намерен провести крещение своего второго ребенка на глазах у любимой бабушки, сообщает Daily Express.

Кроме того, эксперты уверены в том, что принц будет использовать мемуары для давления на родственников. Так, например, британский публицист Ричард Фицуильямс назвал принца "непредсказуемым человеком", а его книгу "рычагом давления на семью".

Критиков смущает не только это, Гарри планирует издать свои мемуары как раз к 70-летнему юбилею царствования Елизаветы II. В свете последних событий, ему вряд ли будут рады на этой церемонии.

"Эта книга может стать не просто бомбой замедленного действия, а настоящим динамитом. Появление новых откровений Гарри - очень тревожное событие для королевской семьи", - заявил эксперт в беседе с изданием The Sun, передает popcornnews.

Кроме того, по его мнению, Гарри и его 39-летняя супруга Меган Маркл неплохо заработают на этом. Ричард не исключает, что аудиоверсию книги захочет купить Spotify, а документальный фильм по ней сделает Netflix.

Кто еще писал автобиографические мемуары в королевской семье

Написание автобиографии было достаточно распространено среди членов королевской семьи. Свои первые мемуары в 1951 году опубликовал герцог Эдвард - бывший король Эдуард VIII.

Спустя пять лет автобиографическую книгу о своей жизни написала его супруга - герцогиня Бесси Уоллис Симпсон. Король лишился престола именно потому, что женился на дважды разведенной Симпсон.

Тогда же вышли мемуары внучки королевы Виктории - Марии-Луизы. Она написала книгу под названием "Воспоминания о шести королевствах". Через месяц после выхода публикации в тираж Мария-Луиза умерла.

В в 1966 году, вышли мемуары ее младшей сестры Алисы. А в 1983 году автобиографию написала другая принцесса Алиса. Она дожила до 90 лет и в этом почтенном возрасте даже опубликовала продолжение мемуаров.

На сегодняшний день последней, кто писал о своей жизни в королевской семье, считается Сара - герцогиня Йоркская. Ее первая книга вышла после развода с герцогом Эндрю, а продолжение увидело свет в 2011 году.

Автор: Ирина Погорелая