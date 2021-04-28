1 мая отмечается Международный день труда, который подарит украинцам дополнительный выходной.

1 мая в Украине и во многих других странах мира отметится День труда. В этот день вспоминается борьба наемных рабочих за свои права. В Украине этот день объявлен выходным. А поскольку 1 мая в этом году выпадает на субботу, отдыхать мы будем в понедельник 3 мая.

История Международного дня труда

Читайте такжеМеню на Пасху 2021: что приготовить на праздничный стол – идеи блюд1 мая 1886 года в американском городе Чикаго начались многотысячные протесты рабочих. Они требовали установления 8-часового рабочего дня и повышения зарплаты. Во время многочисленных столкновений митингующих с полицейскими погибло несколько человек с обеих сторон. С тех пор забастовки проводились каждый год и имели более мирный характер. 1886 к протестам присоединились рабочие многих крупных городов США, но власти подавили протест.

В 1888 году 1 мая было объявлено Днем общенациональной борьбы за права рабочих. В следующем году на Международном конгрессе рабочих партий этот день был выбран для организации Интернациональной демонстрации. В 1890 году к протестам присоединились в Австрии, Чехии, Франции, Венгрии, Италии, Франции. Акция также была проведена во Львове.

С середины 1890-х годов на майских демонстрациях провозглашались требования улучшения жизненных условий, международной солидарности и борьбы против милитаризма и войны. В Советском Союзе Первомай был одним из главных праздников года. Во времена независимости Украины “День международной солидарности трудящихся” переименовали в “День труда”.

Традиции Дня труда

День труда отмечается 1 мая в более 80 странах мира. Еще около 50 стран отмечают этот праздник в другие дни. Например, в США День труда празднуют в первый понедельник сентября.

Поскольку этот день дарит украинцам выходной, украинцы часто устраивают себе отпуск на майские праздники. Их проводят вместе с семьей. В первые дни мая семьи едут на дачи, отдыхают на природе или путешествуют по Украине. В этом году власть призывает украинцев соблюдать правила карантина даже во время праздников, ведь пандемия коронавируса продолжается.

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Автор: Екатерина Пулатова