Западные журналисты называют кадры пропагандистского ролика с Путиным в Мариуполе сюрреалистичными.

На Западе сомневаются, что российский президент Владимир Путин действительно вопреки правилам безопасности, которым он в последнее время усердно следует, посещал Мариуполь.

Журналист Юан Макдональд в Twitter поставил под сомнение сюжет российских пропагандистов, на котором Путин встречается с якобы жителями новых высоток уничтоженного города.

Макдональд назвал кадры сюрреалистичными, так как дома были построены на месте уничтоженных армией того же Путина.

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"Российский диктатор Владимир Путин в ныне оккупированном Россией украинском городе Мариуполь встречается с жителями новых квартир (чьи старые квартиры были разрушены российской армией) посреди ночи. Сюрреалистичные кадры (если настоящие) из Кремля. Но реально ли это?" - поинтересовался журналист.

Преподаватель российской и постсоветской политики в Университете Бата доктор Стивен Холл, комментируя поездку Путина, написал, что "благодарные" граждане, изображенные на видео, могут быть подставными лицами.

Путин в Мариуполе – что известно

Ночью 19 марта Путин неожиданно посетил Мариуполь, по крайней мере это утверждают пропагандисты.

Путин встретился с другими оккупантами, засветился в каком-то бункере вместе с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым, но больше всего вопросов вызвал его визит якобы в отстроенный ЖК.

В жилом квартале на фоне новых высоток Путина встретила толпа людей, представившихся жильцами. Мужчины и женщины на русском благодарили Путина за "освобождение".

Некоторых лиц удалось идентифицировать – ими в самом деле оказались местные коллаборанты.

Следует отметить, что в дома в Мариуполе ранее заселяли неизвестных людей.

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