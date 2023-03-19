На кадрах якобы Путин говорит два слова.

Российские пропагандисты показали странное видео якобы визита диктатора Владимира Путина в оккупированный Мариуполь Донецкой области.

Как сообщает госагентство "РИА-Новости", Путин якобы прилетел в Мариуполь вертолетом, а затем пересел на машину, за рулем которой осмотрел разрушенный по его приказам город, делая остановки.

На кадрах, опубликованных пропагандистами, видно за рулем автомобиля какого-то мужчину, которого выдают за Путина. Его лицо рассмотреть нереально, как и картинку за окном автомобиля.

Видео дня

Впоследствии якобы Путин приезжает в какое-то здание. Его пропагандисты Кремля выдают на филармонию Мариуполя. Там якобы Путин сел на кресло и прокомментировал: "Удобно, красиво". Это, кстати, единственные слова диктатора за весь ролик.

Путин в Мариуполе: что известно

В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин якобы впервые посетил оккупированную часть востока Украины. Путин якобы побывал в жилом комплексе "Невский", который построили россияне, поговорил с "жителями" и даже "сходил в гости" к одной семье "по ее приглашению".

Однако Кремль не показал ни одного фото и видео с четкими доказательствами того, что Путин действительно был в городе.

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