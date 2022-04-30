Такое поведение еще раз доказывает, что на оккупированной территории царит беззаконие, отметили в горсовете.

В Мариуполе и пригороде в дома горожан, выехавших с оккупированной территории, уже заселяют неизвестных людей. "Разрешение" выдает так называемый поселковый совет.

Об этом в комментарии местному телеграмм-паблику MRPL.City рассказала жительница мариупольского поселка Старый Крым,

"О том, что у меня живут люди, я узнала раньше, но потому как связи с родственниками нет, надеялась, что это сестра из 23-го микрорайона. Но сегодня мне сообщили, что "поселковый совет" дал "разрешение" определенным людям", – говорит она.

В Мариупольском городском совете указывают, этот случай не редкий. Более того, поселять в отобранном доме оккупанты могут тех, кого еще вчера лишили собственной крыши над головой. Причем, когда приезжают владельцы за своими вещами, новые жители могут их не отдать.

Оккупанты превращают город в гетто

Российские захватчики уже начали распространять среди горожан листовки о "правилах" жизни при "русском мире". Там указано, что на территории города действуют те же правила, что и в так называемой "Донецкой Народной Республике".

Оккупанты ограничивают передвижение граждан и проводят принудительную "верификацию" в поисках так называемых "боевиков". Без прохождения этой "процедуры" мариупольцы не могут выехать даже в оккупированный Донецк. Передвижение в пределах области также ограничивают.

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