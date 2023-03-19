Диктатор прибыл в сопровождении начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова.

Пропагандисты РФ заявили, что российский диктатор Владимир Путин после "вояжа" в Крым и Мариуполь уехал в "командный пункт" своих генералов в Ростове-на-Дону.

Как сообщает пропагандистский телеканал "Россия 24", Путин зашел на совещание в сопровождении начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова. Их встретил заместитель командующего группировкой российских войск в Украине Сергей Суровикин и якобы военные. Путин их приветствует и садится.

Как отмечают пропагандисты, Путин пообещал уделить своим генералам столько времени на заслушивание отчетов о ситуации на фронте, сколько нужно.

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"Вояж" Путина в Украину: что известно

В Кремле внезапно заявили, что Путин якобы впервые посетил оккупированную часть востока Украины. Путин якобы побывал в жилом комплексе "Невский", который построили россияне, поговорил с "жителями" и даже "сходил в гости" к одной семье"по ее приглашению".

При этом Кремль не показал ни одного фото и видео с четкими доказательствами того, что Путин действительно был в городе.

Потом пропагандисты показали странное видео из Мариуполя. Впрочем, Путина на кадрах не узнать.

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