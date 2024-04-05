По словам Дадаева, необходимо "нести в народ и в будущее наших детей" культурное наследие чеченцев.

Власти российской Чечни запретили исполнять быструю музыку в республике. Теперь все музыкальные, вокальные и хореографические произведения должны соответствовать темпу от 80 до 116 ударов в минуту, заявил в ходе расширенного совещания министр культуры ЧР Муса Дадаев.

Как рассказали в Минкульте республики, это решение окончательное и согласовано с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, по поручению которого ведомство сейчас также проводит "огромную работу по вопросу соответствия чеченских музыкальных, вокальных, хореографических произведений чеченскому менталитету и музыкальному ритму исполняемых произведений", пишет "Грозный информ".

По словам Дадаева, необходимо "нести в народ и в будущее наших детей" культурное наследие чеченцев: "обычаи, традиции, наши адаты, нохчалла - особенности чеченского характера, в который включен весь спектр моральных, нравственных и этических норм жизни чеченцев".

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Ситуация в Чечне - детали

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил членам своей политической команды "войну" из-за русского языка, заподозрив, что их дети думают не так, как надо.

Кадыров пообещал уволить всех чиновников, чьи дети не знают национального "чеченского" языка. Соответствующим обещанием лидер Чечни отметился на финале конкурса "Нохчийн меттан говзанча", который прошел в Грозном.

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