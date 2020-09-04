Совершить ограбление можно, не вставая с велосипеда / ТАСС
В Москве произошло необычное ограбление - прямо в центре города велосипедист украл телефон у экскурсовода.
Об этом сообщает агентство новостей "Москва".
Накануне в полицию обратился 34-летний гид, который рассказал, что стал жертвой ограбления, находясь на парковке. В тот момент он держал в руках свой iPhone стоимостью 123 тысяч рублей.
"Заявителю кто-то позвонил и он собрался ответить, но в этот момент незнакомый гражданин, проезжая на велосипеде, выхватил телефон у него из рук и скрылся", - сообщил агентству источник среди силовиков.
Сейчас ведутся поиски грабителя, приметы которого оставил потерпевший.
Другие новости, которые могут вас заинтересовать:
- В России школьницу упекли в диспансер из-за пабликов в соцсетях (фото)
- Россиянка "потеряла" мужа по дороге из ЗАГСа и теперь хочет развод
- В России избили известного оппозиционера: злоумышленники скрылись на самокатах (фото)
- В России подросток планировал взорвать школу
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram