Сейчас злоумышленника, укравшего дорогостящий телефон, разыскивают.

В Москве произошло необычное ограбление - прямо в центре города велосипедист украл телефон у экскурсовода.

Об этом сообщает агентство новостей "Москва".

Накануне в полицию обратился 34-летний гид, который рассказал, что стал жертвой ограбления, находясь на парковке. В тот момент он держал в руках свой iPhone стоимостью 123 тысяч рублей.

"Заявителю кто-то позвонил и он собрался ответить, но в этот момент незнакомый гражданин, проезжая на велосипеде, выхватил телефон у него из рук и скрылся", - сообщил агентству источник среди силовиков.

Сейчас ведутся поиски грабителя, приметы которого оставил потерпевший.

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Автор: Юрий Годован