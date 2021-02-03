В Свердловской области 24-летний разнорабочий зарубил топором своего начальника из-за претензий по работе, а затем разослал видео с убитым своим друзьям.
Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
Инцидент произошел в ночь на 1 февраля в поселке Верхнее Дуброво, в доме, который арендовала строительная компания для своих сотрудников. В нем проживали 24-летний ранее судимый мужчина и его 44-летний начальник, работавший бригадиром.
По словам подозреваемого, бригадир постоянно предъявляет к нему претензии по работе и в быту, в результате чего между ними возникли напряженные отношения.
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Перед убийством разнорабочий и бригадир употребляли спиртное. Когда начальник ушел в свою комнату, его подчиненный решил с ним расправиться. Он взял топор и нож. Зайдя в комнату бригадира, подозреваемый нанес ему топором несколько ударов в голову, а затем - ножом в шею. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.
По данным полиции, после этого подозреваемый заснял на видео окровавленный труп и разослал друзьям.
Также сообщается, что подозреваемый хотел сжечь в печке нож, но у него лишь оплавилась рукоятка. Тогда он сообщил об убийстве хозяину дома, и тот вызвал полицию.
Мужчину задержали. Решается вопрос о его аресте.
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