Перед убийством разнорабочий и бригадир вместе употребляли спиртное.

В Свердловской области 24-летний разнорабочий зарубил топором своего начальника из-за претензий по работе, а затем разослал видео с убитым своим друзьям.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Инцидент произошел в ночь на 1 февраля в поселке Верхнее Дуброво, в доме, который арендовала строительная компания для своих сотрудников. В нем проживали 24-летний ранее судимый мужчина и его 44-летний начальник, работавший бригадиром.

По словам подозреваемого, бригадир постоянно предъявляет к нему претензии по работе и в быту, в результате чего между ними возникли напряженные отношения.

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Перед убийством разнорабочий и бригадир употребляли спиртное. Когда начальник ушел в свою комнату, его подчиненный решил с ним расправиться. Он взял топор и нож. Зайдя в комнату бригадира, подозреваемый нанес ему топором несколько ударов в голову, а затем - ножом в шею. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

По данным полиции, после этого подозреваемый заснял на видео окровавленный труп и разослал друзьям.

Также сообщается, что подозреваемый хотел сжечь в печке нож, но у него лишь оплавилась рукоятка. Тогда он сообщил об убийстве хозяину дома, и тот вызвал полицию.

Мужчину задержали. Решается вопрос о его аресте.

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Автор: УНИАН