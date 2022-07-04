Граждане страны-агрессора столкнулись с тем, что им нигде не рады.

Туристы из РФ столкнулись с тем, что в Европе им едва ли рады. Россиянам плюют в чашки с кофе в ресторанах.

На "гостеприимство" пожаловался российский пропагандист Караулов.

Так, журналист, поддерживающий полномасштабную войну, которую РФ развязала против Украины, с грустью рассказал об отношении европейцев к россиянам. Туристам из РФ никто не рад.

"Есть такие случаи в Европе. Заказываешь кофе, чай. Спрашивают - русский? Приносят, а туда пол ресторана уже наплевало", - заявил Караулов.

Журналист искренне недоумевает и даже не скрывает своего огорчения из-за того, что "руссо туристо" теперь не могут полноценно наслаждаться отдыхом в странах ЕС.

Жалобы россиян, которые озвучил пропагандист, быстро "разлетелись" в сети. Пользователи шутят, что гражданам страны-агрессора стоит опасаться, ведь на плевках в кофе "гостеприимство" европейцев может не закончиться.

Ранее УНИАН уже сообщал, что россияне пытались без билетов лететь в Англию, но "зайцев" поймали и с позором выгнали.

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