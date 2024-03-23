Заявление спецслужбы РФ - "чушь", подчеркнул представитель ГУР МО.

В центре внимания теракт в Москве в концертном зале "Крокус Сити Холл" - представитель Главного управления разведки украинского Минобороны Андрей Юсов уже прокомментировал "басню" Федеральной службы РФ якобы об украинском следе.

Заявление российской спецслужбы - "чушь", рассказал он в комментарии "РБК-Украина". Собеседник добавил, что слова российской спецслужбы "рассчитаны либо на откровенных невежд, либо на зазомбированное российское население".

"...Представить себе, что после более двух лет полномасштабного вторжения террористы направляются в приграничные регионы, которые больше всего насыщены сейчас силовиками, спецслужбами и собственно военными, я думаю, что здесь комментарии излишни", - подчеркнул представитель ГУР МО.

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Юсов отметил, что обвинения со стороны ФСБ России - это "ложь и попытки притянуть украинский след со стороны российского режима". По словам представителя военной разведки, противники этим начали заниматься с первых минут после совершения теракта в концертном зале.

В центре внимания "Крокус Сити Холл" - теракт оказался очень смертоносным

Теракт произошел 22 марта в Красногорске - там злоумышленники в концертном зале расстреливали людей. Также в помещении "Крокус Сити Холл" произошел пожар, сообщалось об обвале части конструкции. Уже известно, что жертвами нападения стали 115 человек.

Андрей Юсов говорил, что теракт в Москве был спланирован спецслужбами РФ, чтобы дискредитировать свободную часть мира, в том числе и Украину. Российскому диктатору Владимиру Путину доложили, что якобы все нападавшие задержаны.

В ФСБ России придумали "украинский след" в деле - утверждали, что террористы якобы планировали сбежать в Украину, и у них даже были на нашей стороне "соответствующие контакты".

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