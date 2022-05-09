Грабителей показали среди пар, которых разлучила Вторая мировая война.

На концерте, приуроченном к 9 маю (в России отмечается День Победы), показали американских грабителей Бонни Паркер и Клайда Бэрроу.

Большой концерт транслировали на федеральном пропагандистском "1 канале".

Так, во время исполнения песни "Если б не было войны" о горькой утрате женщины, которая не обрела любовь из-за войны, на фоне показали слайд-шоу с фотографиями пар, которых разлучила Вторая мировая война.

Среди таких пар затесались Бонни Паркер и Клайд Бэрроу - американские грабители, действовавшие во времена Великой депрессии.

Примечательно, что продемонстрировали их снимок, сделанный в марте 1933 года - за год и два месяца до того, как преступники были убиты техасскими рейнджерами и полицейскими из штата Луизиана.

Как писал УНИАН, президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник, 9 мая (в РФ отмечается День победы) в Москве на военном параде "завис" во время провозглашения своей речи.

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