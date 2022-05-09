Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник, 9 мая (в РФ отмечается День победы) в Москве на военном параде "завис" во время провозглашения своей речи.
Глава РФ рассказывал о самостоятельности своей страны и, похоже, читал текст с бумажки, свидетельствует видео с трансляции парада.
"Решения суверенной, сильной, самостоятельной (перевернул страницу - Ред.) страны ("завис" секунд на 10, снова перевернул страницу - Ред.). Соединенные Штаты Америки...", - говорил лидер России.
В сети также обратили внимание на внешний вид Путина во время парада.
В сети предположили, что президент России мог быть в бронежилете или просто набрал вес.
Напомним, 9 мая в России на Красной площади состоялся парад Победы. Воздушная часть военного парада в России была отменена.
Эксперты предупреждали, что в День победы Владимир Путин может объявить Украине войну. Спикер президента РФ Дмитрий Песков назвал такую информацию неправдивой.
РФ 24 февраля рано утром вторглась в Украину и назвала войну в нашей стране спецоперацией, в частности, для "денацификации" наших земляков.
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