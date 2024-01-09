Российские пиротехники отказались работать в 17-градусный мороз.

Авиационный снаряд, который российского самолет сбросил 8 января на жилую застройку во временно оккупированном Рубежном Луганской области, до сих пор не обезврежен. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

Он отметил, что оккупанты перекрыли несколько районов города и выселяют людей из окрестных кварталов.

При этом, по словам Лысогора, оставить Рубежное нельзя, поскольку въезд и выезд оттуда закрыли, не действуют даже спецпропуски, подписанные оккупационными властями.

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Сообщается, что в домах, которые имели свет, газ и воду, на трое суток отключили централизованную подачу ресурсов из-за угрозы распространения взрыва, а российские пиротехники отказались работать в 17-градусный мороз.

"Горожане мерзнут и ждут, какую судьбу им выберут россияне", - добавил Лысогор.

Россияне сбросили авиабомбу на Рубежное - что известно

Во время обстрела Украины утром 8 января на временно оккупированное Рубежное Луганской области якобы случайно упала авиабомба, которую нес самолет Минобороны России.

Глава Луганской ОВА написал, что оккупанты из авиации ударили по уцелевшим многоэтажкам Рубежного – из-за многочисленных свидетелей событие не удалось скрыть.

"Оккупанты из авиации ударили по уцелевшим многоэтажкам Рубежного – из-за многочисленных свидетелей событие не удалось скрыть. Внештатный сход российского авиационного снаряда произошел в оккупированном Рубежном. Бомбой ФАБ-250 захватчики попали в жилой квартал города, который является одним из немногих, что весной 2022 года уцелели после их штурмов. Теперь подверглись разрушению и эти дома", - сообщил он.

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