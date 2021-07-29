По словам Обухова, для этого нужны "убийственные" санкции США.

В случае введения США пакета санкций DETER Act против России, она может вернуть оккупированные Донбасс и Крым, а также вскоре развалиться.

Об этом в интервью "Обозревателю" заявил глава Фонда "Стоп Информ Террор России" Герман Обухов.

По его мнению, если против России будут введены "убийственные" санкции, "Путин и все его окружение могут решить: "Мы этого не потянем".

Обухов уточняет, что санкции DETER Act связаны с вмешательством РФ в американские выборы. Они предусматривают отключение России от международной финансовой системы SWIFT и эмбарго на покупку нефти и газа у России.

"В этом случае, по мнению западных экспертов, российская экономика сложится в течение двух лет. Она просядет на две трети. Платить силовикам и бюджетникам будет нечем. Что они тогда будут делать, никто не знает. Россия распадется - вот и все", - заявил оппозиционер. И добавил, что речь может идти о двух-трех годах.

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Сегодня Кремль не планирует уходить с Крыма и Донбасса, говорит Обухов. Причина в том, что это может негативно сказаться на уровне поддержки власти россиянами.

"Если этот вопрос закрыть, если отдать Донбасс и Крым, народ скажет: "Эй, ребят, вы что?" Но если будет совсем плохо, найдут предлог, как отдать", - добавил он.

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Автор: Юрий Годован