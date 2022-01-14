Комментаторов возмутил этот танец.

В российском Дзержинске девушка исполнила танец на пилоне возле часовни Архангела Михаила.

Видео выступления она опубликовала на своей странице во Вконтакте.

На ролике можно увидеть, как россиянка танцует exotic возле пилона. На ней облегающие легинсы и короткий топ, несмотря на холодную погоду.

После волны возмущенных комментариев от местных жителей, девушка закрыла свою страницу в социальной сети.

Она рассказала СМИ, что не хотела никого оскорбить своим танцем. По ее словам, таким образом она хотела привлечь единомышленников и новых клиентов.

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