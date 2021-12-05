Ирина Мерлени удивила не только зрителей, но и судей.

39-летняя украинская спортсменка, выступающая в вольной борьбе, олимпийская чемпионка Ирина Мерлени приняла участие в талант-шоу "Україна має талант".

Девушка покорила зрителей и судей чувственным танцем на пилоне под песню Стинга "Shape Of My Heart". Ее выступление стало настоящим открытием, ведь от женщины, которая получила золото в мужском виде спорта, такого никто не ожидал.

С детства Ирине нравились Джеки Чан и Брюс Ли. С четырех лет она занимается профессионально спортом. Несколько раз она бросала спорт, была чиновником, вышла замуж и родила двоих сыновей.

Читайте такжеПобедитель "Танцев со звездами" признался в измене жене с партнершейКак раз в период работы чиновником она начала заниматься зумбой, а затем решила попробовать себя в pole dance. Свои умения Ирина и продемонстрировала на талант-шоу.

Судья Сергей Притула едва не заплакал, а Ксения Мишина и Женя Кот смотрели на Мерлени с восхищением. В результате она получила три одобрения от судей и прошла дальше.

Напомним, вульгарная песня участницы об Украине возмутила судей шоу "Україна має талант".

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Автор: Диана Могилевич