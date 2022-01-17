Очевидцы засняли пылающее сердце, посвященное роженице с младенцем.

В России житель Троицка Челябинской области в честь рождения ребенка устроил настоящее "фаер-шоу" под окнами роддома.

Видео с огненным сердцем очевидцы делятся в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте".

Новоиспеченный отец в ожидании выписки жены с ребенком домой решил передать им "пламенный привет". Он выложил огненное сердце на снегу под громкие крики и поздравления.

В сети пишут, что сюрприз оценили не все: уставшие мамы с младенцами проснулись и больше не смогли заснуть.

Пользователи в сети наоборот массово похвалили новоиспеченного отца за такую идею: "Как здорово! Они не спят, ждут! Такая поддержка!", "Есть еще романтики на земле, круто!", "Видели, видели. Красиво горело", "Дали жару", "Респект мужикам".

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