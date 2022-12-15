Трудоустройством занимается компания, построившая Крымский мост.

В российских соцсетях и на сервисах объявлений появились сообщения о поиске рабочих, готовых рыть окопы на временно оккупированных территориях Украины.

Как пишут российские СМИ "Медуза" и The Moscow Times, подобные объявления появились на сайтах объявлений "Авито", HeadHunter и в соцсети "Вконтакте" (VK).

В вакансиях, размещенных компанией "СтройКом", которая занималась строительством Крымского моста, соединяющего полуостров с Россией, предлагается вахтовая работа в Токмаке и Бердянске (временно оккупированная часть Запорожской области), Луганске и даже находящемся под контролем Украины Запорожье. Также аналогичные предложения есть в Белгородской области РФ.

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От претендентов (берут, в том числе, лиц с инвалидностью, а опыт – не важен) требуется рыть окопы и блиндажи, ставить бетонные противотанковые пирамиды, устанавливать вагончики. Работа вахтовым методом – от 30 до 90 дней.

Работодатель предлагает оплату от 89 до 258 тысяч рублей (от 1,4 до почти 4 тысяч долларов США). Проживание рабочих якобы организовано в казармах с двухъярусными кроватями.

В то же время, отмечают российские СМИ, на сайтах с отзывами о работодателях уже можно найти множество негативных комментариев от рабочих. Они жалуются на плохие бытовые условия и проживание в армейских палатках, задержки зарплаты и неполные ее выплаты.

Как россияне окапываются в Украине и на границе

В октябре оккупанты начали делать окопы на востоке Украины. В ноябре местные власти официально заявили, что в Белгородской области РФ создают "новую засечную черту" (линия укреплений, которую возводили еще в XVII веке). Также в сети появились спутниковые снимки окопов россиян в Крыму.

Помимо этого, РФ производит противотанковые "пирамиды", чтобы замедлить продвижение ВСУ. Украинские военные ранее показывали, как преодолевают это препятствие.

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