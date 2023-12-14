Оккупационные администрации создают ужасные условия для людей, которые отказываются от российских паспортов.

Россия усиливает репрессии против украинцев, находящихся в оккупации, перед "перевыборами" Путина на пост президента России.

Об этом сообщают в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. "Государство-агрессор Россия значительно активизировало маховик запугивания и репрессий в связи с подготовкой к так называемому избирательному процессу и "переизбранию" Путина, а также для выявления противников российского порабощения", - сказано в сообщении на сайте.

Отмечается, что оккупационные администрации создают ужасные и невыносимые условия для тех граждан, кто отказывается получать российские паспорта: людям отказывают в предоставлении медицинской и социальной помощи, лишают доступа к электроэнергии и системе водоснабжения.

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В составе карательно-репрессивных групп, которые проводят систематические обыски частных домов украинцев на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей, российские захватчики начали использовать специалистов по анализу поведения. Они во время так называемой "проверки документов" и обысков пристально следят за владельцем жилья, создавая дополнительное психологическое давление.

В ГУР отмечают, что, пытаясь запугать и установить тотальный контроль за местным населением, россияне на оккупированных украинских территориях пытаются обрубить все возможные каналы связи и доступа к информации.

В частности, для получения разрешения и возможности пользоваться мобильным интернетом украинцы в оккупации должны обратиться к подконтрольным россиянам провайдерам. "В этих компаниях на телефоны людей вводят неизвестные коды, что может свидетельствовать о скрытой установке шпионских программ", - отмечают в ГУР.

"Выборы" в оккупации: что известно

Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия страны-агрессора приняла постановление, согласно которому выборы президента РФ в марте пройдут и на оккупированных территориях Украины. Они будут проходить с 15 по 17 марта.

В ЦИК РФ заявили, что комиссия якобы провела консультации с представителями российского Минобороны и Федеральной службы безопасности, а также руководством так называемых "ДНР" и "ЛНР" и оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей и они считают возможным проведение там "выборов".

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