РосСМИ утверждают, что вся история с расстрелом - выдумка.

Информация о расстреле российского военного лётчика под псевдонимом "Бес" в Воронеже, очевидно, является выдумкой. Об этом пишут росСМИ, а позже подтвердил ли тг-канал Fighterbomber, который и распространял данную информацию.

Накануне блогер Fighterbomber рассказал о военном летчике по фамилии Бестужев-Рюмин с позывным "Бес", который якобы был ранен в перестрелке, а затем умер, оставив сиротами троих детей. Автора возмутило бездействие и молчание правоохранителей, и к распространению истории подключилась общественность. Однако попытки выяснить, привели к неожиданному выводу – похоже вся история могла оказаться фейком.

Как пишет российский тг-канал Readovkа, никто из официальных источников и крупных военных тг-каналов не смог подтвердить вышеупомянутую историю.

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Никакими данными о происшествии оперативные службы и силовики не располагают, заявлений и вызовов о перестрелке и пострадавших не поступало;

Также региональные паблики, зачастую являющиеся источниками распространения местных происшествий, никакой информацией не располагают, а о перестрелке даже не упоминали;Преподаватель с таким именем в ВУНЦ ВВС Воронежа отсутствует, как и среди российских летчиков.

Свидетели возможного происшествиятакже отсутствуют и нет никаких данных и о больнице, куда якобы был доставлен летчик и где он якобы также скончался.

Позже данную ситуацию прокомментировал и блогер Fighterbomber.

Сначала в тг-канале прошла информация о том, что "Бес" якобы скончался в больнице от пулевых ранений. Однако, как пишет российский блогер, когда к расследованию подключились представители власти, оказалось, что вся история от начала до конца – вымысел.

"Я ринулся в атаку когда мне сообщили что "Бес" умер. … Утром сегодня на меня вышли уже люди, которые по работе без всяких условий, попросили помочь найти детей Беса, или его родственников и помочь им всем чем нужно.

Взяв представителей администрации области, представителей силовых структур мы встретились с родственницей ииии...

Женщина все придумала. От начала и до конца. Всю историю со всеми подробностями. Никакого "Беса" не существует. И сутки вводила в заблуждение моего друга. Он меня, ну а я соответственно вас… Вся история вымысел", - написал он

При этом блогер отметил, что в произошедшем "нет никакого украинского следа".

История с расстрелом пилота РФ в Воронеже

Ранее сообщалось, что в Воронеже расстреляли военного летчика армии оккупантов Евгения Бестужева-Рюмина с позывным "Бес".

Как сообщает Телеграм-канал Fighterbomber, который ведет летчик истребитель-бомбардировщик, информации о расстреле "Беса" немного. Он летал на Ми-24 и воевал против Украины. Более того, Fighterbomber рассказал, что "Бес" якобы "закрыл собой своих детей". Также он рассказал, что из лётчика достали семь пуль. При этом никаких доказательств своих слов блогер не предоставил. Фото и видео с места событий нет.

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