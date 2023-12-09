Информации по инциденту не много, но россияне убеждают, что оккупант якобы спасал детей.

В Воронеже расстреляли военного летчика армии оккупантов с позывным "Бес".

Как сообщает Телеграм-канал Fighterbomber, который ведет летчик истребитель-бомбардировщик, информации о расстреле "Беса" не много. Он якобы "закрыл собой троих детей".

"По расстрелу летчика с позывным "Бес" в Воронеже, информации мало. Закрыл собой трое детей. В тяжелом состоянии в больнице", - говорится в сообщении.

Видео дня

Другие пропагандистские каналы и паблики об этом инциденте молчат.

Другие подобные инциденты с оккупантами

Напомним, в августе в Краснодарском крае на берегу реки нашли тела бывших наемников ЧВК "Вагнер". Сообщалось, что их забили до смерти.

В Забайкальском крае избили другого российского оккупанта, который вернулся с войны без одной ноги. Нападавшие назвали его убийцей и сорвали с него награды.

А в Красноярском крае азербайджанцы во время драки убили россиянина и серьезно ранили захватчика, который воевал против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: