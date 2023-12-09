"Бес" якобы находится в тяжелом состоянии. За его жизнь ведут борьбу медики.

Российские власти официально опровергли информацию о расстреле военного летчика с позывным "Бес". Впрочем, военный летчик в отставке, который ведет анонимный Телеграм-канал Fighterbomber, раскрыл детали инцидента.

По данным блогера, "за жизнь "Беса" врачи ведут самую тяжелую борьбу". Он летал на Ми-24 и воевал против Украины. Более того, Fighterbomber рассказал, что "Бес" якобы прикрыл своих детей.

"Полгода назад автобус, в котором к нему на побывание ехала жена, х*хлы уничтожили ракетным ударом. Жена погибла. После чего его перевели на другую работу. Он остался один с тремя детьми. Их он собой и закрыл на остановке. Из него достали 7 пуль", - заявил Fighterbomber.

Видео дня

Никаких доказательств своих слов блогер не предоставил. Фото и видео с места событий нет.

Расстрел летчика РФ в Воронеже

В Воронеже расстреляли военного летчика армии оккупантов с позывным "Бес".

Как сообщает Телеграм-канал Fighterbomber, который ведет летчик истребитель-бомбардировщик, информации о расстреле "беса" немного. Он якобы "закрыл собой троих детей".

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