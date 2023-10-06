Это может свидетельствовать о проблемах с памятью у диктатора, отмечают в соцсетях.

Президент России Владимир Путин сделал несколько ошибок, выступая со своей речью на ежегодном заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи, что может свидетельствовать о его проблемах с памятью, говорится в статье Newsweek.

В частности, во время встречи Путин перепутал очень простую русскую поговорку, казалось, что забыл имя человека, о котором его спрашивали всего несколько месяцев назад, и противоречил сам себе во время разговора.

Так, Путин во время заседания ответил на обвинения председателя Европейского совета Шарля Мишеля, который заявил, что Россия "предала" армянский народ.

"Знаете, у нас в народе говорят: "Чья бы кобыла мычала, а ваша молчала", - сказал Путин, перепутав поговорку, которая в оригинале звучит: "Чья бы корова мычала, а ваша молчала".

Модератор дискуссии указал на ошибку российского диктатора.

"Корова, кобыла, не имеет значения. Животное, короче", - добавил президент, посмеявшись.

На той же встрече в Сочи Путин заявил, что не знаком с российским социологом и критиком Кремля Борисом Кагарлицким, которого 26 июля арестовали по обвинениям в "оправдании терроризма" и ему грозит до семи лет тюрьмы. Это несмотря на то, что Путин прокомментировал свое дело лишь через несколько дней после его задержания.

Когда 5 октября Путина попросили освободить Кагарлицкого, он ответил: "Честно говоря, я не знаю, кто такой Кагарлицкий. Я возьму вашу бумагу, посмотрю и дам ответ. Обещаю", - сказал он.

И российский лидер снова противоречил сам себе, говоря о существовании в стране ЧВК.

По его словам, несколько тысяч бывших бойцов "ЧВК Вагнер" подписали контракты с Минобороны России. Через несколько минут он сказал, что ЧВК в России нет и никогда не было.

"Пользователи соцсетей предположили, что Путин "сошел с ума", что он "говорит глупости" и что у него могут быть проблемы с памятью", - пишет издание.

Проблемы Путина со здоровьем

Уже несколько месяцев в СМИ активно ходят слухи о тяжелой болезни российского диктатора Владимира Путина. В мае 2023 года начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщал, что глава Кремля, вероятно, болен раком.

А недавно СМИ заметили на лице Путина странное пятно. Его разглядели на видеозаписи с недавним обращением главы Кремля.

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