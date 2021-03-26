Мужчина был в кислородной маске, зажег сигарету и начал курить, как вдруг раздался хлопок, и начался пожар.

В России в Псковской городской больнице №2 произошел курьезный пожар: 70-летний пациент в кислородной маске закурил прямо в палате и сильно обгорел.

Читайте такжеРоссиянин в разгаре ссоры облил бензином и поджег жену (фото)Об этом пишет Telegram-канал Baza.

«Мужчина лежал в палате пульмонологии с поражением легких и, видимо, решил добить свой орган: будучи в кислородной маске, он зажег сигарету и начал курить. Из-за этого прямо около его лица произошел хлопок. В отделении начался пожар», – говорится в сообщении.

Сообщается, что медсестры эвакуировали пациентов прямо на руках.

«Кроме курильщика, который получил множественные ожоги и сейчас находится в реанимации, пострадала одна женщина – она надышалась дымом», – говорится в сообщении.

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Автор: Катерина Шварц