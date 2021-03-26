В России в Псковской городской больнице №2 произошел курьезный пожар: 70-летний пациент в кислородной маске закурил прямо в палате и сильно обгорел.
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«Мужчина лежал в палате пульмонологии с поражением легких и, видимо, решил добить свой орган: будучи в кислородной маске, он зажег сигарету и начал курить. Из-за этого прямо около его лица произошел хлопок. В отделении начался пожар», – говорится в сообщении.
Сообщается, что медсестры эвакуировали пациентов прямо на руках.
«Кроме курильщика, который получил множественные ожоги и сейчас находится в реанимации, пострадала одна женщина – она надышалась дымом», – говорится в сообщении.
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