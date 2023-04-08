В Украине враги продолжают нести значительные потери, отметили в Генштабе.

В России для пополнение потерь на войне в Украине планируют досрочный выпуск курсантов высших военных учебных заведений.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в своей сводке по состоянию на 18:00 субботы, 8 апреля. "Российские захватчики продолжают нести значительные потери. Для их пополнения руководством вооруженных сил Российской Федерации принято решение о проведении 29 апреля текущего года досрочных выпусков из высших военных учебных заведений в Москве, Санкт-Петербурге, Костроме, Пензе, Омске, Тюмени, Казани, Новосибирске, Вольске и Благовещенске", - говорится в сообщении.

При этом, как отметили в Генштабе, выпуски из ВВУЗ, которые готовят специалистов для воинских частей ракетных войск стратегического назначения, воздушно-космических сил и военно-морских сил ВС РФ, будут проводить в соответствии с запланированными ранее графиками.

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Потери врага в Украине - что надо знать

Как сообщал УНИАН, украинские защитники за прошедшие сутки ликвидировали 570 российских оккупантов, с 24 февраля 2022 года уничтожены около 177 тыс. 680 противников.

Власти РФ уже придумали несколько способов пополнить ряды оккупантов - бросание на войну срочников, скрытые мобилизационные мероприятия, так называемая частичная мобилизация.

Также журналисты узнали, что российские власти планируют пополнить свою армию 400 тысячами контрактников, и регионам уже разослали разнарядки.

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