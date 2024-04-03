По оккупантам успешно отработала авиация и подразделения ракетных войск.

Украинские артиллерия и авиация результативно отработали по российским оккупантам за прошедшие сутки.

Как говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 1 зенитно-ракетному комплексу и 13 районам сосредоточения личного состава противника.

В то же время подразделения ракетных войск нанесли поражение по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 8 артиллерийским системам, 1 противотанковому средству и 1 реактивной системе залпового огня.

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Война в Украине - что происходит на фронте

За прошедшие сутки на фронте произошло 75 боевых столкновений. Враг продолжает давить на всех направлениях.

Наибольшую активность враг проявил на Новопавловском направлении. Там Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка и Урожайное Донецкой области, где враг 24 раза пытался прорвать оборону наших войск.

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