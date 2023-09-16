Лидеру КНДР представили ракетный комплекс "Кинжал".

Лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну во время его продолжающегося визита в РФ показали аэродром Кневичи во Владивостоке (недалеко от корейской границы), ракеты и истребители, используемые для нанесения ударов по Украине.

Как пишут российские пропагандистские агентства ТАСС и РИА Новости, в сопровождении главы Минобороны РФ Сергея Шойгу Ким Чен Ыну представили ракетный комплекс "Кинжал" на ракетоносце МиГ-31И, самолеты стратегической авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, истребители Су-34, Су-30СМ, Су-35С, штурмовик Су-25СМ3.

Также Шойгу показал Ким Чен Ыну фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" во Владивостоке, построенный в середине 1980-х годов и впоследствии модернизированный.

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Днем ранее Кореи Ким Чен Ын проинспектировал российские заводы истребителей, находящиеся под санкциями Запада.

Ким Чен Ын в России

Во вторник, 12 сентября, лидер Северной Кореи Ким Чен Чен Ын прибыл в Россию на своем специальном поезде.

Во время продолжительного визита Ким встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Встреча прошла на космодроме Восточный в Амурской области. В пятницу Ким появился в Комсомольске-на-Амуре (в 1000 км от границы с КНДР), далее отправился во Владивосток (около 130 км от границы).

Хоча целью визита лидера КНДР называли поставки Северной Кореей России оружия, и эта перспектива вызвала обеспокоенность США и Южной Кореи, никаких конкретных заявлений после его встречи с Путиным на эту тему не было.

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