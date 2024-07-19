Его признали виновным в шпионаже.

В России приговорили к 16 годам строгого режима журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

По версии прокуратуры, журналист в марте прошлого года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО "НПК "Уралвагонзавод". Он якобы делал это по заданию Центрального разведывательного управления США.

В РФ максимальное наказание за шпионаж - 20 лет лишения свободы. Как пишет BBC, прокуратура запросила для 32-летнего Гершковича 18 лет, Свердловский областной суд приговорил его к 16 годам колонии.

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Дело Гершковича

В конце марта прошлого года Федеральная служба безопасности РФ заявила об аресте в Екатеринбурге американского журналиста, который якобы собирал секретные сведения о предприятии военно-промышленного комплекса.

Известно, что Гершкович работал в России с 2017 года. Сообщалось, что перед арестом он интересовался отношением российского общества к вербовке в частную военную компанию "Вагнер".

Редакция газеты The Wall Street Journal тогда призывала администрацию президента выслать посла РФ и всех российских журналистов из Соединенных Штатов Америки. Также они критиковали способность США защитить своих граждан.

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