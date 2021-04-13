Никита Струков находился на подписке о невыезде, его задержали.

Актера популярного в 90-х российского сериала «Улицы разбитых фонарей» Никиту Струкова задержали в Питере после новых обвинений в педофилии.

Читайте также"За базаром следи": кубанские "казаки" устроили показательную порку (видео 18+)Об этом пишет Telegram-канал LifeShot.

Отмечается, что 62-летний Струков подозревается в совершении развратных действий в отношении еще двух несовершеннолетних парней, которым было 15 и 16 лет.

Актера Никиту Струкова обвинили в педофилии: что известно

Актер находился под подпиской о невыезде после первого обвинения в педофилии.

В начале этого года в полицию обратились родители 15-летнего школьника. По их словам, актер выпивал с их сыном в своей квартире и начал к нему приставать.

Струков эти обвинения отрицал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия».

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Автор: Катерина Шварц