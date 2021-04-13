Актера популярного в 90-х российского сериала «Улицы разбитых фонарей» Никиту Струкова задержали в Питере после новых обвинений в педофилии.
Читайте также"За базаром следи": кубанские "казаки" устроили показательную порку (видео 18+)Об этом пишет Telegram-канал LifeShot.
Отмечается, что 62-летний Струков подозревается в совершении развратных действий в отношении еще двух несовершеннолетних парней, которым было 15 и 16 лет.
Актера Никиту Струкова обвинили в педофилии: что известно
Актер находился под подпиской о невыезде после первого обвинения в педофилии.
В начале этого года в полицию обратились родители 15-летнего школьника. По их словам, актер выпивал с их сыном в своей квартире и начал к нему приставать.
Струков эти обвинения отрицал.
Возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия».
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram