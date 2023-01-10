Боевик напомнил о "заслугах" нового начштаба Сухопутных войск РФ, а именно "перегруппировку" из Харьковской области.

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин отреагировал на назначение генерал-полковника Александра Лапина на пост начальника главного штаба Сухопутных войск Российской Федерации. Он считает данное решение недоразумением.

Боевик напомнил, что под руководством Лапина россияне потерпели поражение в Харьковской области, из-за чего были вынуждены уйти.

"Назначение генерала Лапина на вышестоящую должность, мягко говоря, недоразумение. Дело не в его командных качествах (если они вообще есть), а в том, что именно под его командованием наши войска потерпели тяжелое поражение под Балаклеей и Изюмом, оставив, в результате, почти 10 городов и "перегруппировавшись" из Харьковской области", - написал Гиркин в своем Telegram-канале.

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По его мнению, "повышать за такое - это хамская демонстрация собственной неуязвимости со стороны руководства МО РФ".

Освобождение Харьковской области - что известно

Российская армия в начале полномасштабного вторжения в Украину захватила ряд украинских населенных пунктов, в том числе и в Харьковской области. В конце лета ВСУ начали масштабное контрнаступление, а 14 сентября президент Владимир Зеленский объявил об освобождении от врага Харьковской области.

По данным СБУ, приказы о захвате городов Харьковской области отдавали шесть российских генералов. Им уже заочно объявили подозрение.

После деоккупации области захватчики постоянно бьют по мирным городам из ариллерии, дронами и ракетами, что приводит к жертвам среди населения и разрушениям. Во время одной из последних атак по пгт Шеченково два человека погибли, а шестеро получили ранения, в том числе 10-летняя девочка.

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