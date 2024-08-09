Двое зрелых мужчин начали оскорблять 87-летнего Гринчия, напали на него, заломили руки и силой выволокли из транспорта.

В автобусе, проезжавшем мимо Лубянки в Москве, двое напали на 87-летнего пенсионера Дмитрия Гринчия, пишет ОВД-Инфо со ссылкой на очевидцев и адвоката Оскара Черджиева.

Когда автобус проезжал мимо мемориала Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину на Варварке, Гринчий якобы назвал наемников ЧВК "Вагнер" убийцами.

Двое зрелых мужчин начали оскорблять 87-летнего Гринчия, напали на него, заломили руки и силой выволокли из транспорта.

"На выход, дедуль. На выход! На выход, с*ка! Фашист еб****й, бл**ь. Выходи, с*ка! Щас эту с*ку пи****ь будем, бл**ь", - кричал один из напавших на пенсионера.

Его сдали дежурному сотруднику ДПС. Полиция задержала и Гринчия, и нападавших.

Пенсионера доставили в китай-городский отдел полиции, а после в ОВД "Басманный". Нападавшие написали на него заявление, но полиция отпустила пожилого мужчину.

В ходе нападения пенсионер потерял слуховой аппарат за 100 тысяч рублей. Отца Гринчия расстреляли по обвинению в шпионаже в 1938 году, а реабилитировали уже в 1966-м.

Журналист Илья Азар рассказал, что смог пообщаться с пенсионером.

"Дмитрий Павлович рассказал, что в автобусе "никого не позорил", а "просто вспоминал, что в 37 году у меня всех родственников перестреляли".

"Их двое было - мужик лет 45-50 вместе с сыном, а мне-то 87. Я написал объяснение, что не знаю, почему у человека взбунтовались в мозгах шарики, и он набросился на меня", - рассказал пенсионер.

По словам Дмитрия Павловича, ему заломили руки, нагнули "ниже, чем на корточки".

"Очень низ спины болит, будто в почки мне били. Трудно дышать. Локтем в грудь ударили. Я просто сожалею, что пришлось родиться в такой стране, где людей за людей не считают. Приличных людей", - сказал он.

Нападавшими были отец и сын, установили "Важные истории". Это 62-летний юрист и московский риэлтор Александр Головнин и его 30-летний безработный сын Михаил Головнин, следует из анализа лиц мужчин и данных утечек.

Избиения в РФ - детали

В российском городе Пермь грабитель в подъезде жилого дома жестоко избил пенсионера из-за колбасной нарезки и бутылки лимонада. Как сообщает "База", инцидент произошел 29 июля в многоквартирном доме на улице Мотостроителей.

"83-летний пенсионер поднимался к лифту, когда сзади к нему подошел мужчина. Сначала он просто попытался вырвать пакет из рук дедушки, а когда тот не отдал - ударил его в челюсть. Старик повалился в лифт, а неадекват продолжил тянуть пакеты и бить дедушку. Добычей грабителя стали бутылка лимонада и какая-то нарезка", - пишет издание.

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