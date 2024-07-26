Задержанный утверждает, что за подрыв машины ему обещали украинское гражданство.

В РФ из Турции доставили россиянина, которого подозревают в подрыве автомобиля на севере Москвы – ранение получил офицер ГРУ. Как сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, подозреваемый доставлен в Москву.

"Мои коллеги во взаимодействии с оперативниками ФСБ России и следователями Следственного комитета Российской Федерации в кратчайшие сроки установили личность злоумышленника, совершившего подрыв автомобиля на севере Москвы", — заявила она.

По словам чиновницы, подозреваемый – уроженец Волгоградской области Евгений Серебряков, 1995 года рождения. Как утверждает Волк, оперативники получили информацию о том, что утром 24 июля Серебряков вылетел в Турцию, после чего объявили его в международный розыск.

Видео дня

В частности, сотрудники российского Интерпола направили турецким партнерам информацию о личности подозреваемого, его приметах и возможном местонахождении. В результате мужчину задержали сотрудники МВД Турции в городе Бодрум.

Сегодня Серебряков доставлен в Россию и передан следователям СК РФ. Уголовное дело в отношении россиянина возбуждено по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105, а также ч. 1 ст. 222.1 УК РФ.

РосСМИ опубликовали ролик, на котором зафиксирован, как утверждается, допрос задержанного. Мужчина представляется и говорит, что в феврале 2023 года он якобы по собственной инициативе связался с администратором некого паблика "с целью сотрудничества со спецслужбами Украины".

По его словам, он якобы начал общаться с неким Ильей, который, как предполагает задержанный, — сотрудник СБУ. Позднее, по словам Серебрякова, они с Ильей встретились в Стамбуле, где ему и предложили "ликвидировать офицера".

Как утверждает мужчина на видео, он получил компоненты взрывного устройства, собрал его по инструкции, а потом заложил под автомобиль.

"Илья мне обещал украинское гражданство и вознаграждение в размере от 10 до 20 тысяч долларов", — утверждает задержанный.

Подрыв авто в Москве

Напомним, утром 24 июля стало известно, что на севере Москвы подорвали авто, которое, как предполагалось, принадлежит заместителю начальника 89-го радиоцентра воинской части спутниковой связи ВС РФ Андрею Торгашеву. Позднее стало известно, что произошла путаница - взорван автомобиль его тезки - Андрея Торгашова, который работает в штаб-квартире Главного управления Генштаба Минобороны (ГРУ). Пострадавший из-за взрыва потерял стопы, но, несмотря на это, успел остановить кровотечение, сделав жгуты из своей рубашки еще до приезда скорой помощи. Вскоре в РФ заявили, что личность подозреваемого установлена и он задержан в Турции.

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