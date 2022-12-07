Ранее этот аэродром атаковал неизвестный беспилотник.

Поздно вечером 6 декабря на российской авиабазе в Энгельсе Саратовской области прозвучал сигнал воздушной тревоги. Днем ранее аэродром атаковал неизвестный беспилотник.

Как сообщает прокремлевский ТАСС, сигнал воздушной тревоги прозвучал на территории воинской части, в состав которой входит военный аэродром.

Первый заместитель главы Энгельсского района Евгений Шпольский заверил, что никакой угрозы гражданской инфраструктуре нет.

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Взрывы на российских аэродромах

Как сообщал УНИАН, 5 декабря на российском аэродроме Энгельс в Саратовской области прогремели взрывы. Также ночью слышали взрывы на аэродроме в Рязанской области.

Известно, что на этих аэродромах базируются стратегические бомбардировщики Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3, которые используются для массированных обстрелов Украины.

Позже в Министерстве обороны РФ заявили, что взрывы произошли вследствие того, что Украина якобы запустила по ним "беспилотные летательные аппараты советского производства".

А в ночь на 6 декабря неизвестный беспилотник атаковал аэродром в Курске, там загорелся нефтенакопитель.

В Офисе президента Украины отметили, что российские власти должны знать, что "если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других государств, то неизвестные летательные объекты когда-то вернутся в места вылета".

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