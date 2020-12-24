Мужчина месяц ее выслеживал, прежде чем напал и дважды выстрелил в голову.

Москвич прямо на улице застрелил девушку, потому что она отказалась от отношений с ним.

Читайте такжеВ России мужчина из-за ревности жестоко убил свою девушку и её маленького брата (фото, видео)Об этом пишет Telegram-канал «Мослента».

Отмечается, что мужчина месяц ее выслеживал, прежде чем напал и дважды выстрелил в голову. Врачи пытались её реанимировать, но спасти не смогли, девушка погибла.

В Москве расстреляли девушку-хореографа: другие подробности

Как сообщает Telegram-канал Mash, девушка, которую расстреляли в Москве, оказалась хореографом.

«30-летняя Наталья Пронина руководила танцевальной школой, давала мастер-классы и выступала сама. Занималась танцами с 6 лет, участвовала в межрегиональных конкурсах, сотрудничала со звездами эстрады», - говорится в сообщении.

Ее расстреляли вечером 23 декабря возле собственного подъезда. Розыск преступника продолжается.

По информации Telegram-канал 112, после убийства Натальи Прониной разыскивается Александр Кравченко:

«Наталья и Александр встречались какое-то время. Сам Александр из Крыма. Мотив преступления пока расследуется».

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Автор: Катерина Шварц