Москвич прямо на улице застрелил девушку, потому что она отказалась от отношений с ним.
Читайте такжеВ России мужчина из-за ревности жестоко убил свою девушку и её маленького брата (фото, видео)Об этом пишет Telegram-канал «Мослента».
Отмечается, что мужчина месяц ее выслеживал, прежде чем напал и дважды выстрелил в голову. Врачи пытались её реанимировать, но спасти не смогли, девушка погибла.
В Москве расстреляли девушку-хореографа: другие подробности
Как сообщает Telegram-канал Mash, девушка, которую расстреляли в Москве, оказалась хореографом.
«30-летняя Наталья Пронина руководила танцевальной школой, давала мастер-классы и выступала сама. Занималась танцами с 6 лет, участвовала в межрегиональных конкурсах, сотрудничала со звездами эстрады», - говорится в сообщении.
Ее расстреляли вечером 23 декабря возле собственного подъезда. Розыск преступника продолжается.
По информации Telegram-канал 112, после убийства Натальи Прониной разыскивается Александр Кравченко:
«Наталья и Александр встречались какое-то время. Сам Александр из Крыма. Мотив преступления пока расследуется».
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