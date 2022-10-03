В украинской разведке рассказали о ходе мобилизации в РФ.

Чтобы обуздать очередные антимобилизационные протесты, полиция Российской Федерации активизирует подготовку новых подразделений "особого назначения".

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В сообщении сказано, что работа военкоматов в РФ характеризуется как "хаотичная", потому что чиновники, чтобы выполнить план частичной мобилизации, выдают повестки независимо от возраста, состояния здоровья и наличия военного опыта.

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"Возникли существенные проблемы с денежным обеспечением как мобилизованных, так и военнослужащих ВС РФ по контракту. Учащаются случаи невыплаты денежных вознаграждений, увеличивается количество обращений в суд и прокуратуру с целью получения обещанных выплат. Вместе с тем за возможность уклонения от мобилизации требуют взятки до 500 тысяч российских рублей", - сообщает украинская разведка.

В сообщении сказано, что мобилизованным в РФ не хватает спальных мест, еды, формы и денег.

Так, по данным ГУР, в рамках проведения мобилизационных мероприятий на территории Омского танкового инженерного института планировалось размещение 6 тыс. человек, а к 30 сентября в институт фактически прибыло 9 тыс. мобилизованных. Было сообщено, что до 1 октября должно прибыть еще 2 тыс. мобилизованных.

"Руководство заведения не имеет возможности обеспечить этот личный состав даже минимальными условиями для проживания и питанием - нет спальных мест, не хватает уборных, в помещениях отсутствует отопление. Ночью температура воздуха опускается до минус 6. Среди мобилизованных много больных, которым не оказывается медицинская помощь. В связи с этим вновь прибывшие отправляются в город Екатеринбург, но там ситуация аналогичная. К тому же большинство мобилизованных не получили военной формы с формулировкой – "не хватило", - информирует ГУР.

Кроме того, военные комиссары сообщают руководству, что есть сложности при проведении мобилизации, поскольку "люди отключают домофоны и не открывают двери". В частности, военный комиссар центрального и сеймского округов Игорь Ясько сообщил руководству, что 27 сентября из 170 повесток было вручено только 16, а 28 сентября из 180 – 10.

В управлении разведки отмечают, что в Брянской и Курской областях мобилизованные вынуждены сами покупать форму и снаряжение, а владельцы военторгов резко повысили цены, что вызывает массовое недовольство и жалобы.

Кроме того, в Бурятии растет недовольство повальной мобилизацией, в частности, в селе Баргузин были "мобилизованы даже те мужчины, которые вообще никогда не служили в армии", а потом выяснилось, что на пункте сбора нет теплых вещей, поэтому жители села были вынуждены собирать "гуманитарную помощь" для мобилизованных односельчан.

"Чтобы обуздать очередные антимобилизационные протесты, полиция РФ активизирует подготовку новых подразделений особого назначения", - отметили в ГУР Минобороны Украины.

Мобилизация в России

Как сообщал УНИАН, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.

Вместе с тем, по данным некоторых СМИ, в РФ планируют мобилизовать 1 млн человек.

Позже стало известно, что в связи с этим в Российской Федерации досрочно организуют выпуски из военных училищ курсантов для отправки на передовую в Украине.

Кроме того, оккупационное командование пытается внедрить меры принудительной мобилизации на временно захваченных территориях Украины. В частности, оккупанты осуществляют подворовые обходы, составляют списки мужчин призывного возраста, а на блокпостах усилены проверки документов.

29 сентября мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что выезд из оккупированного города осложнен оккупантами, которые уже готовят там мобилизацию. До 10 октября планируют собрать добровольческий батальон численностью более 3 тыс. человек.

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