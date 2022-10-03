По его словам, мужчин начали хватать на улицах.

Российские захватчики начали принудительную мобилизацию местного населения на территории оккупированного Мелитопольского района Запорожской области.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Мужчин просто начали хватать на улицах. У нас за выходные есть большое количество случаев, когда просто подходят к мужчинам разного возраста, разной физической подготовки и просят подойти в комендатуру, чтобы стать на учет. Потом кого-то задерживают на несколько дней, а кого-то сразу отпускают. Но сейчас уже началась мобилизация во временно оккупированном Мелитопольском районе", - сказал он.

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По его словам, оккупанты не обращают внимание на то, что у людей украинские паспорта, ведь после псевдореферендумов считают местное население гражданами РФ.

Также он добавил, что местные жители пытаются эвакуироваться с оккупированных территорий. Именно поэтому на блокпосту возле Васильевки утром было уже 4 тысячи человек, которые хотят попасть на подконтрольную Украине территорию, но российские военные почти не выпускают их.

Путин объявил о частичной мобилизации: главное

Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда заявил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.

23-27 сентября российские захватчики провели на оккупированных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской – о выходе из состава Украины и присоединение к России, в Донецкой и Луганской – о присоединении к РФ. 30 сентября Путин объявил об аннексии частей четырех областей Украины.

В ходе "референдума" и после аннексии жителям оккупированных территорий начали массово вручать повестки в российскую армию.

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