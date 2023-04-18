Об этом официально заявил военный комиссар российской столицы.

В Москве военкоматы используют систему видеонаблюдения, чтобы определить место жительства россиян, подлежащих призыву.

Об этом пишет российское пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на военного комиссара Москвы полковника Максима Локтева. По его словам, основной причиной неявки россиян в военкомат является проживание не по месту регистрации.

"Из-за этого им не удается вручить повестку. Сейчас этому вопросу уделяется большое внимание", - заявил Локтев.

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Мобилизация в России

Напомним, что в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Путин заявил, что в войне якобы принимают участие только профессиональные военные, а призывников не будут отправлять на фронт.

Уже в марте Минобороны пришлось признать участие срочников в войне, поскольку украинские военнослужащие брали их в плен.

В сентябре в Кремле уверяли, что мобилизацию в стране вводить не будут, однако уже вскоре Путин объявил мобилизацию военнослужащих, которые находятся в запасе.

В конце октября Минобороны РФ объявило о завершении мобилизации и возврату военкоматов к штатному режиму работы. Несмотря на это, россияне продолжили получать повестки. В марте российские правозащитники сообщили, что их рассылают как минимум в 35 регионах.

Недавно Госдума РФ внесла ряд поправок, согласно которым в стране создадут реестр военнообязанных, теперь они будут получать и электронные повестки.

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