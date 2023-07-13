Ведомство отметило, что реализовало атаку высокоточным оружием морского базирования по месту хранения боеприпасов ВСУ.

В Министерстве обороны Российской Федерации намекнули на успешный удар по Украине в ночь на 13 июля.

Ранее также появилась информация об ударе оккупантов по острову Змеиный со стороны Оперативного командования "Юг" ВСУ. В своей новой сводке вражеское министерство сообщило о применении высокоточного оружия морского базирования.

"Нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения боеприпасов ВСУ. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сообщении.

Генштаб заявил об ударе по острову Змеиный

Напомним, сегодня Оперативное командование "Юг" сообщило об атаке по острову Змеиный со стороны войск РФ. По данным ведомства, оккупанты скинули на остров фугасную бомбу на рассвете 13 июля.

Подробностей о последствиях удара командование не уточнило. По данным ведомства, на данный момент в акватории Черного моря на боевом дежурстве находятся 9 кораблей, среди них 3 - ракетоносители "Калибров".

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