Бывший лидер России упомянул об "украинской элите" и поставках оружия.

Бывший президент России Дмитрий Медведев связал удары ВМС Британии и США по хуситам в Йемене с темой об "украинской элите", "бандеровцах" и проблемой "хищения" средств на поставках американского оружия.

Об этом замглавы Совбеза РФ высказался в своем Telegram, не упустив возможности поглумиться с обострения ситуации в юго-западной Азии.

"Этой ночью американцы открыли новый фронт против хуситов в Йемене, отвлекая, в том числе, внимание от своих проблемных киевских подопечных. А проблемы с ними чудовищные", - заявил Медведев.

По его логике, удары были организованы для того, чтобы скрыть, как Украина "обогащается" на поставках оружия со стороны США. Он апеллировал статьей The New York Times о том, что Пентагон не следил за поставляемым Украине оружием. "Поэтому исчезло вооружение на $1 млрд: почти 40 000 единиц – дроны-камикадзе, ПЗРК и приборы ночного видения. Теперь американские кукловоды опасаются, что оружие могли украсть и отдать контрабандистам либо кто-то из их гнилой камарильи, либо киевские рвачи", - указал Медведев.

Он заявил, что давно знаком с соответствующей философией "украинской элиты" и предсказал, что все деньги, которые партнеры Украины "из ЕС и из-за океана" в будущем дадут Киеву, также "разворуют".

В качестве истории-примера Медведев поделился своим опытом общения с "продажными бандеровцами".

США и Британия атаковали хуситов в ночь на 12 января

Ночью западные СМИ сообщили, что США совместно с Британией нанесли удары по многочисленным объектам хуситов в контролируемых хуситами районах Йемена. Информацию об этом подтвердил ряд американских чиновников.

Отмечалось, что спецоперацию провели в качестве ответного шага в связи с атакой хуситов: 9 января они ударили ракетами и дронами по торговых судах в акватории Красного моря.

Коалиция стран по защите судоходства в Красном море поддержала действия США и Британии, назвав их актом самообороны.

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