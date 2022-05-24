Флагман Черноморского флота "Москва" был поражен двумя украинскими противокорабельными ракетами "Нептун" 13 апреля.

В сети появилась запись с борта крейсера "Москва" в первые дни войны, когда оккупанты предлагали пограничникам с острова Змеиный сложить оружие.

Россияне советуют сдаться, получить квартиры, хорошую зарплату и пенсию. Войну рашисты называют "братоубийственной", а также предлагают служить в рядах ВС РФ и жить в "единой великой стране".

"У вас есть все шансы на нормальную честную жизнь, а не в участии в очередной "братоубийственной "войне в интересах заокеанских "хозяев". Если вы откажетесь от участия в "братоубийственной" войне и выберете правильную сторону, то у вас будет возможность достойно устроить свою жизнь на гражданке, или продолжить службу в ВС России с перспективой карьерного роста, стабильной зарплатой, решить жилищные проблемы... и жить в "большой единой стране".

Украинских защитников призывают принять "правильное решение" и сохранить себе жизнь: вывесить белый флаг, разрядить оружие и прекратить связь со своим командованием.

Фраза пограничников "Русский корабль, пошел..." стала символом украинского сопротивления в первые дни полномасштабного вторжения России.

Флагман Черноморского флота "Москва" был поражен двумя украинскими противокорабельными ракетами "Нептун" 13 апреля.

По данным СМИ, в то время на судне находились сотни моряков, в том числе срочников.

Мать одного из погибших членов экипажа рассказала, что русские тогда направлялись на высадку десанта в Одессе.

Россия скрывает настоящие потери в результате потопления крейсера; российское командование также отвергает, что судно было поражено Украиной.

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