По его убеждению, современная медицина со всем справится.

Российский сенатор из Ханты-Мансийска Эдуард Исаков посоветовал "бегать" военному с ампутированными ногами.

По мнению российского политика, наличие неповрежденных колен - гарантия того, что захватчик будет "бегать".

"У тебя колени есть, будешь бегать", - сказал Исаков во время общения с оккупантом, который потерял ноги.

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Политик уверен, что наличие колена уже гарантирует то, что оккупант будет "бегать". По его словам, современные технологии с этим справятся. Случаи с ампутированием суставов немного тяжелее, заметил Исаков.

Одиозные российские политики: громкие скандалы

Российский политикум кишит одиозными лицами, которые часто делают резонансные и скандальные заявления. В частности, депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев заявил, что России безразлично, сколько стран уничтожать в случае ядерной войны с НАТО. По его словам, Швеция и Финляндия должны понимать, что у России "всего хватает".

Потом Журавлев устроил истерику в прямом эфире пропагандистской программы, набросившись с угрозами на немецкого журналиста. Депутат назвал немецкого журналиста "нациком" и пригрозил, что Россия "придет и убьет там всех". Более того, он пообещал лично туда поехать и убить журналиста.

Не отстает от коллег и Дмитрий Медведев. Например, в начале ноября он угрожал применить ядерное оружие если Украина продолжит побеждать российскую армию на поле боя и освобождать территории. Также он захотел снять в России мораторий на смертную казнь за якобы диверсии "желто-голубых диверсантов".

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