Отчаявшись победить Россию в честном бою, англосаксонская военщина применила против светлого православного воинства запрещенное секретное оружие и даже убила было самого Путина, но воскресе Путин пуще прежнего прямо на столе прозекторском, и переменилась обстановка в мире кардинальнейше.

Воскрешению Путина никто не удивился, а вот вопрос, как иностранным спецслужбам удалось его убить, взволновал всех

Не так давно Россию взбудоражил зомби-апокалипсис, якобы вызванный эпидемией "омикрона", но на самом деле нет: в тверском морге восстал из-под простыни лысый кривоногий карлик и стал смотреть тупым рыбьим взглядом куда-то в сторону Украины. Немедленно заговорили, что этот покойник - Путин, во-первых, потому что давно похож, во-вторых, кто же еще в такой православной стране, как Россия, мог воскресе? Масла в огонь добавило расследование, которое установило, что дело было вовсе не в Твери, а вислощекого мертвеца таскали по бункеру с помощью специальной удочки. Последние сомнения исчезли, но появились новые. Воскрешению Путина никто, конечно, не удивился, а вот вопрос, как иностранным спецслужбам удалось его убить, взволновал всех.

Расследователи установили и это. Несколько дней назад известный чернокнижник и фашист Ури Геллер опубликовал в британской прессе пошаговую инструкцию по убийству Путина. Для этого надо взять обыкновенный советский серп, тереть его на протяжении 11 секунд и "посылать Путину телепатическое сообщение", мол, сдохни уже, скотина, а если резко махнуть серпом, яйца у Путина сами отвалятся. Над этим можно было, конечно, и посмеяться, если бы теща ведьмака Геллера, по сообщениям российской прессы, не была украинкой... Круг замкнулся.

...а если резко махнуть серпом, яйца у Путина сами отвалятся

Пользуясь случаем, американская военщина развернула бурную деятельность на мирно спящих границах России. Над территорией Украины пролетел украинский беспилотник "Байрактар", а рядом с ним - американский самолет-разведчик, и в российских СМИ появился заголовок: "Украина отработала нападение на Россию. Учениями управлял американец". Воины народной милиции ЛНР захватили украинский дрон, разрисованный свастиками и готовивший артобстрел. На флешке того дрона нашли фотографии голых русскоязычных детей, которых собирались разбомбить, но потом пришел смущенный ополченец Очко и забрал дрон со странными словами "ах вот ты где". НАТО начало испытание запрещенного оружия на Донбассе: русские военкоры заметили на украинских позициях вспышки света, сопровождающиеся неприятным звуком сварки, и опознали в них звуковые деторезы, настроенные на распил школьников, изучающих русскую классику.

...американская военщина начала убивать мирных жителей Донбасса невидимыми ядерными взрывами

В субботу Донецк потряс страшный взрыв. Маргарита Симоньян радостно предположила, что, мол, началось, но Денис Пушилин сказал, что это на украинских позициях. На украинских позициях сказали, что ни о каком взрыве не слышали, наблюдатели ОБСЕ тоже ничего не заметили. Стало ясно, что американская военщина начала убивать мирных жителей Донбасса невидимыми ядерными взрывами - дети гибнут пачками, а доказать ничего нельзя. Из Америки по направлению к границе России вылетели два, нет, четыре ядерных бомбардировщика. В районе Курильских островов обнаружена американская ядерная субмарина, движущаяся по направлению к Москве. Мир замер в предчувствии ядерной зимы.

И тут Путин внезапно воскресе, и Америка запаниковала! Вылетевшие на уничтожение Кремля бомбардировщики приземлились в Британии, немножко недолетев, американская подводная лодка уплыла из Москвы-реки, крича от ужаса, а украинцы со всей Украины отправились с цветами в ДНР записываться в ополчение к уфологу Басурину. Один из них, простой русскоязычный старик, коренной украинец Николай Азаров так и сказал: "Большинство украинцев ждут, когда нападет Путин и освободит страну".

Услышав отчаянный зов этого простого украинского человека, Путин задумался. Освободить Украину от Украины - дело посконное, домотканное. Что тут может пойти не так? Да ничего, вроде...

Василий Рыбников