В такой дорогой вещи опальный "пехотинец" Путина выступил перед своими войсками.

Скандальный глава Чечни Рамзан Кадыров "засветился" в брендовой куртке в милитари стиле за несколько сотен тысяч рублей.

Как сообщает Телеграм-канал "Двач", на встречу со своими TikTok-войсками Кадыров надел шерстяной овершорт види Louis Vuitton, принтованный камуфляжем.

Цена овершорта, как у Кадырова, на сайте бренда стартует от 252 тысяч рублей (примерно 120 тысяч гривень).

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Роскошная жизнь Кадырова

Главный дон-дон России любит жить роскошно, ни в чем себе не отказывая. Впрочем, Кадыров часто скрывает свое состояние. Недавно журналисты-расследователи отыскали в Дубае (ОАЭ), который стал пристанищем для российской элиты после военного вторжения РФ в Украину, роскошную виллу Кадырова.

За самой виллой Кадырова ухаживает его официальный советник и представитель главы Чечни в арабских и мусульманских странах Турко Даудов. На странице Даудова в Инстаграм много фото, в том числе вместе с сыном Кадырова Адамом – возле той самой виллы в Дубае в 2021 году.

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