Он наобещал главе Пригожину лучшие условия, чтобы только "вагнеровцы" не оставляли TikTok-войска наедине с ВСУ.

Лидер Чечни Рамзан Кадыров приказал главе ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину не оставлять позиции в Бахмуте, а дождаться прихода его боевиков.

Видео с обращением Кадырова в воскресенье, 7 мая 2023 года, обнародовал российский журналист Илья Шепелин.

"Женя, я хочу сказать, пока мы не дойдем до позиций, пока я не раздам все позиции, ты будешь в обороне. И когда мы начнем наступать, только тогда мы определим, куда тебе идти дальше. Мы должны полностью изменить ход ситуации. Ты мне всегда говорил, что живешь по мужским правилам. Поэтому я тебе по понятиям говорю: ты должен сделать то, то и то. С тобой свяжутся люди и тебе объяснят", - подчеркнул Кадыров.

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Он пожаловался, что Пригожин оставил для "кадыровцев" самые тяжелые участки фронта.

"Он взял хорошее место, удобное для себя. Прочие... сложные места, надо идти. Это последний бой", - сказал чеченский лидер.

Кадыров также возмутился из-за утверждения Пригожина, что украинский город Попасная в Луганской области захватили "вагнеровцы".

"Ты сказал, что вы взяли Попасную. Я тебе официально заявляю: в Попасной участвовали мы все. Мы все были там и наши отряды взяли Попасную. И другие места, которые тебе были плохи... надо было братское плечо, ты обращался к братьям-чеченцам", - заявил он, добавив, что ему обидно из-за поведения "брата".

В конце видео глава Чечни еще раз призвал Пригожина не бежать с позиций в Бахмуте, поскольку вагнеровцы - это "очень необходимые, нужные люди" и "знают местность".

"Если вы останетесь с нами, то я обещаю, что мы дадим больше, создадим лучшие условия, чем сегодняшние у вас, и постараемся, чтобы у вас все было на высшем", - пообещал Кадыров.

Выход "Вагнера" из Бахмута - что известно

5 мая Пригожин анонсировал, что его боевики покинут Бахмут 10 мая из-за катастрофической нехватки снарядов. Позже он сообщил, что "вагнеровцев" заменят TikTok-войска Кадырова.

7 мая в Сети появился письмо Кадырова к Путину с просьбой отправить его боевиков в Бахмут.

Однако немного погодя Пригожин, похоже, передумал покидать украинский город. Он заявил, что ему обещали боеприпасы, все необходимое и даже выделили российского генерала Сергея Суровикина.

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