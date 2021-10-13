Россиянин получил предупреждение, но не был заблокирован.

Facebook продолжает блокировать сообщения россиян, трактуя слова, начинающиеся на "хох", как язык вражды.

Очередной случай произошел с российским "популяризатором космоса" Виталием Егоровым, который упомянул о "хохломе" на боковых блоках ракеты "Роскосмоса", что в конце октября отправится на МКС.

Речь идет об "украшении" ракеты-носителя "Союз-2.1а" хохломой (народной росписью, происходящей из Нижнего Новгорода) в честь 800-летия города.

Он получил предупреждение, но не был заблокирован.

Читайте такжеРоссияне ехали в Крым, а попали в рабство к дагестанцам"Коллеги, авторы, кто пишет о х*** на ракете "Роскосмоса". Имейте в виду, что Facebook ее ненавидит! Так и пишет - ненависть!" – заявил россиянин.

Facebook заблокировал пост, чтобы "защитить людей от оскорбительных высказываний, которые часто используют в отношении определенных социальных групп".

Российские СМИ пишут, что это не первый случай блокировки сетью за посты такого содержания.

Ранее Facebook забанил российского тренера Хохлова, расценив фамилию спортсмена как оскорбление социальных групп.

В целом, Facebook активно борется с сообщениями, содержащими (или потенциально содержащими) призывы к разжиганию вражды, а недавно компания ужесточила свою политику пользования.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Яна Ставская