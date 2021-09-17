Например, Facebook может наказать за подстрекательство людей к массовым жалобам на контент или аккаунт с целью их блокировки.

Facebook применяет более агрессивный подход к закрытию скоординированных групп учетных записей реальных пользователей, которые занимаются определенной вредной деятельностью в соцсети.

В компании планируют использовать ту же стратегию, которую применяют для борьбы с фейковыми учетными записями, в частности, с "фермами" российских троллей, сообщает Reuters.

Это может иметь серьезные последствия для политических и других движений, которые нарушают правила компании.

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Например, Facebook может наказать за координирование реальных учетных записей до отправки массовых жалоб на контент или аккаунт с целью их дальнейшей блокировки. Также это касается травли других пользователей с помощью массовых публикаций или комментариев.

По словам пресс-секретаря компании, Facebook сможет выявлять основные действия, которые провоцируют такое поведение, и применять более радикальное наказание для тех, кто нарушает правила платформы, чем удаление сообщения или отдельных учетных записей.

Как сообщал УНИАН, ранее издание The Wall Street Journal опубликовало материал, рассказавший о существовании в соцсети VIP-пользователей, которых освободили от некоторых правил сообщества. Всего таких привилегированных пользователей насчитали в 2020 году 5,8 миллиона человек.

Контент VIP-пользователей модерируется по упрощенным правилам, и они могут постить контент, который запрещен правилами соцсети. В 2020 году система XCheck, которая мониторит их посты, допустила к публикации 16,4 миллиарда таких публикаций.

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Автор: Александр Топчий