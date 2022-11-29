Десятки мужчин, которых содержали под стражей военные и полиция за такие преступления, как изнасилования и убийства, теперь привлекаются в местное крыло ЧВК "Вагнер".

Российская частная военная компания "Вагнер"начала вербовать людей в тюрьмах Центральноафриканской Республики.

Как сообщает издание The Daily Beast со ссылкой на двух высокопоставленных офицеров ЦАР, завербованных заключенных будут отправлять для участия в боевых действиях не только на территории Украины, но и в других регионах.

Источники издания сообщили, что десятки мужчин, которых содержали под стражей военные и полиция за такие преступления, как изнасилования и убийства, теперь привлекаются в местное крыло ЧВК "Вагнер", в которое входят сотни бойцов, которых обычно называют "черными русскими". При этом многие завербованные являются повстанцами, которых военные считают террористами из-за их незаконного применения насилия, а также запугивания гражданского населения и вооруженных сил в преследовании своих политических целей.

Видео дня

"С октября они [военизированные формирования "Вагнера"] заходили в военные и полицейские камеры и освобождали повстанцев, в том числе тех, которых удерживали за нападение на село Боколобо [на юге ЦАР] в мае и за изнасилование женщин и девушек. Никто не может их остановить, потому что правительство дало им полномочия действовать так, как они хотят", – сообщил изданию один из офицеров.

В то же время другой офицер рассказал, что также освободили повстанцев, которых задержали за нападение и убийство солдат ЦАР во время штурма военного лагеря в городе Бакума на юго-востоке страны в апреле. По его словам, боевики "Вагнера" сказали военным, что освобожденные повстанцы будут работать на группу за рубежом.

"Они ["Вагнер"] сказали, что им нужна срочная рабочая сила в Мали и Украине. Я думаю, что более 20 человек, которых мы удерживали [за очень серьезные преступления], были освобождены", – подчеркнул офицер.

Роль ЧВК "Вагнер" на войне в Украине

Россия активно использует на войне против Украины наемников из ЧВК "Вагнер". Из-за сильной нехватки кадров в ряды частной военной компании начали вербовать заключенных.

Так, частная военная компания "Вагнер" завербовала в российской колонии гражданина Замбии Лемехани Ньиренду, который позже погиб на войне в Украине. По словам владельца ЧВК, замбиец хотел отблагодарить Россию за помощь африканцам.

Ранее также стало известно, что наемники ЧВК"Вагнер" устроили кровавую расправу над российскими "мобиками" в Белогоровке Луганской области. Мобилизованные поплатились жизнью за то, что отказывались идти в бой первыми. Всего было убито 19 захватчиков.

Вас также могут заинтересовать новости: