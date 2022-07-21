Средство якобы предназначено для мытья головы, тела, полов, посуды и даже защитит от комаров.

В РФ начали продавать "универсальное" мыло, которым якобы можно мыть голову, тело, полы и посуду. Более того, это средство даже якобы отпугивает комаров.

Судя по всему, таким мылом в РФ пытаются "импортозаместить" бытовую химию, ведь из-за санкций россияне остались без множества популярных средств.

Мыло, как указано на этикетке, подходит как для уборки, так и для мытья волос. Им якобы можно постирать тряпки, вымыть посуду и даже полы. Сомнительно, что одно средство будет безопасным и эффективным как для мытья головы, так и для отпугивания комаров."Чудо-средство" назвали "Дачным".

"При этом у многих на даче есть только холодная вода, вот здесь Вам и поможет моющее средство "Дачное". Его основная задача - отмыть въевшуюся грязь, и оно прекрасно с ней справляется!", - рекламирует свой товар производитель.

Жители РФ отнеслись к "универсальному" средству скептически. Некоторые россияне открыто критикуют "импортозамещение" и даже снимают с мылом видео, на которых они искренне удивляются и не могут сдерживать смех.

Ранее УНИАН уже сообщал, как "импортозамещение" добивает россиян. Жители страны-агрессора вернулись в 1990-е - времена, когда многие товары были в дефиците.

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